Инфекционист назвал условия выхода России на плато по коронавирусу

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Для скорого выхода России на плато по коронавирусу требуется соблюдение гражданми всех противоэпидемических мер, заявил в интервью радио Sputnik директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, врач-инфекционист Георгий Викулов.
Инфекционист назвал условия выхода России на плато по коронавирусу
  • Reuters

По его словам, многие в России игнорируют требования о соблюдении социальной дистанции и использовании масок и перчаток, поэтому властям следует усилить разъяснительную работу и при необходимости увеличить размер штрафов.

«У нас должны быть более существенные штрафы. Активнее стоит вести и просветительскую работу, подключать к ней актёров и известных людей, а не запугивать всех. Доступным языком необходимо объяснить, для чего нужно соблюдать все эти меры профилактики», — подчеркнул вирусолог.

В то же время Викулов призвал не выписывать штраф при первом нарушении, а сначала ограничиться предупреждением.

«Также необходимо требовать при входе в метрополитен, торговый центр надевать маски и не пускать без них, чтобы не было конфликтов», — добавил он.

Врач также рекомендует составить «продуманный алгоритм действий» для использования перчаток.

«Перчатки желательны, если человек контактирует с поверхностью. Например, заходит в банк и голыми руками трогает кнопки банкоматов, которые могут быть загрязнены даже вне пандемии», — пояснил  инфекционист.

Ранее эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян спрогнозировал начало спада заболеваемости коронавирусом в России в конце ноября.

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