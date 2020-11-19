В России спрогнозировали спад заболеваемости коронавирусом

Согласно прогнозу на основе статистических данных по коронавирусу в России, спад заболеваемости почти во всех регионах начнётся в конце ноября. Об этом сообщил эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян.

«На данном этапе прогноз показывает, что в конце ноября уже спад будет виден в основной части регионов. Однако тяжёлая ситуация сейчас в Санкт-Петербурге, Подмосковье, также в Крыму, Республике Коми, Калининградской области и Татарстане. Эти регионы преодолеют плато позднее всех», — приводит РИА Новости слова Тавадяна.

Также, по словам эксперта, ситуация с коронавирусом острая в Пермском крае, в Чувашии, Новгородской области, Карелия, Псковской области, Чеченской Республике.

Уточняется, что наиболее благоприятная ситуация с распространением вируса наблюдается в Еврейской автономной области и Севастополе.

Ранее бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко заявил, что спад новых случаев заболевания коронавирусом в стране стоит ожидать после начала массовой вакцинации от COVID-19.