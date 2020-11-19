Названы российские регионы, которые близки к плато по коронавирусу

Эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян назвал российские регионы, которые, по его мнению, близки к плато по коронавирусу.

«Уже заметно замедление в большей части регионов, однако пока ещё рано судить о больших городах. Выход на плато уже заметен в ряде регионов», — цитирует РИА Новости Тавадяна.

По его словам, к таким регионам можно отнести Еврейскую автономную область, Севастополь, Калмыкию, Брянскую и Кемеровскую области.

Также он назвал такие регионы, как Рязанская, Магаданская, Пензенская области, Республика Алтай.

Тавадян отметил Амурскую область, Камчатский край, Орловскую область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Архангельскую область, Оренбургскую область, Красноярский край, Карачаево-Черкесию, Ростовскую область, Смоленскую область, Липецкую область, Воронежскую область, Ханты-Мансийский автономный округ, Новосибирскую область.

В России, по данным на 19 ноября, в течение суток зарегистрировано 23 610 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Всего за время пандемии подтверждено 2 015 608 случаев COVID-19.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко в ходе совещания президента России с членами правительства заявил, что в стране около 5 тыс. пациентов с коронавирусной инфекцией находятся на аппаратах искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ).