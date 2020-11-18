В России около пяти тысяч пациентов с коронавирусом находятся на ИВЛ

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Министр здравоохранения России Михаил Мурашко в ходе совещания президента России с членами правительства заявил, что в стране около 5 тыс. пациентов с коронавирусной инфекцией находятся на аппаратах искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ).
В России около пяти тысяч пациентов с коронавирусом находятся на ИВЛ
  • © Евгений Одиноков
  • РИА Новости

«На искусственной вентиляции лёгких сегодня занято около 5 тыс. коек. Реанимационное отделение, пациенты, которые находятся на неинвазивной вентиляции лёгких или под наблюдением, в целом от реанимационных коек занимают 20%», — сообщил министр.

Вице-премьер России Татьяна Голикова также рассказала на совещании президента с членами правительства о ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19 в России.

RT ведёт трансляцию совещания.

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