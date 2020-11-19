В России за сутки выявлено более 23 тысяч случаев коронавируса

В России в течение суток зарегистрировано 23 610 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Всего за время пандемии подтверждено 2 015 608 случаев COVID-19. Об этом говорится в сообщении оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса.

Reuters