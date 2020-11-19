В России за сутки выявлено более 23 тысяч случаев коронавируса
- Reuters
Накануне в стране было выявлено 20 985 случаев COVID-19.
Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что в стране около 5 тыс. пациентов с коронавирусной инфекцией находятся на аппаратах искусственной вентиляции лёгких.
Президент России Владимир Путин в ходе совещания призвал глав российских регионов не приукрашивать ситуацию с распространением коронавируса.
Депутат Госдумы III—V созывов доктор медицинских наук, профессор, академик РАН, заслуженный деятель науки России Сергей Колесников в беседе с ФАН напомнил об особенностях коронавируса.