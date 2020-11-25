Представитель ВОЗ призвала россиян отказаться от крупных корпоративов
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По её словам сегодня большое число людей остаются уязвимыми перед коронавирусом.
«Если 90% людей будут соблюдать масочный режим и социальную дистанцию, если будем отказываться от больших корпоративов и других мероприятий, где очень много людей близко подходят друг к другу, то мне кажется, что мы можем считать, что [в таком случае выйдем] на плато», — заявила она.
В начале ноября Вуйнович заявила, что в течение следующих нескольких месяцев ситуация с коронавирусной инфекцией будет очень тяжёлой.