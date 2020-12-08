Медикам Тверской области вручили 22 автомобиля скорой помощи

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Медицинским учреждениям Тверской области передали 22 автомобиля скорой помощи.
Медикам Тверской области вручили 22 автомобиля скорой помощи
  • © РИА Новости / Алексей Майшев

Об этом сообщает tverigrad.ru.

«В текущем году это уже вторая партия современных машин, которые получает наш регион. Я уверен, что эти автомобили помогут нам повысить эффективность работы службы скорой медицинской помощи в условиях пандемии и в части оказания плановой медпомощи», — заявил губернатор Игорь Руденя.

Машины будут использоваться на базе медицинских учреждений в 15 муниципальных образованиях. Они оснащены современным оборудованием, в том числе аппаратами ИВЛ, электрокардиографами, дефибрилляторами, пульсоксиметрами, а также видеорегистраторами и системой ГЛОНАСС.

Ранее, как сообщало URA.RU, в Курганской области оценили итоги работы военных медиков.

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