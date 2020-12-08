Медикам Тверской области вручили 22 автомобиля скорой помощи

Медицинским учреждениям Тверской области передали 22 автомобиля скорой помощи.

Об этом сообщает tverigrad.ru.

«В текущем году это уже вторая партия современных машин, которые получает наш регион. Я уверен, что эти автомобили помогут нам повысить эффективность работы службы скорой медицинской помощи в условиях пандемии и в части оказания плановой медпомощи», — заявил губернатор Игорь Руденя.

Машины будут использоваться на базе медицинских учреждений в 15 муниципальных образованиях. Они оснащены современным оборудованием, в том числе аппаратами ИВЛ, электрокардиографами, дефибрилляторами, пульсоксиметрами, а также видеорегистраторами и системой ГЛОНАСС.

Ранее, как сообщало URA.RU, в Курганской области оценили итоги работы военных медиков.