Собянин выделил 1,6 млрд рублей на закупку препаратов от коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин дополнительно выделил 1,6 млрд рублей на закупку препаратов от коронавируса.

«На закупку лекарственных препаратов для лечения пациентов с COVID-19 из городского бюджета дополнительно направят 1,6 млрд рублей. Соответствующее постановление подписал Сергей Собянин», — сообщили в пресс-службе мэра.

Закупленные в рамках данного решения препараты предназначены для коронавирусных стационаров, а также для бесплатной выдачи пациентам, проходящим домашнее лечение.

7 декабря Собянин заявил, что вся система здравоохранения столицы готова к масштабной вакцинации.