Собянин выделил 1,6 млрд рублей на закупку препаратов от коронавируса

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Мэр Москвы Сергей Собянин дополнительно выделил 1,6 млрд рублей на закупку препаратов от коронавируса.
Собянин выделил 1,6 млрд рублей на закупку препаратов от коронавируса
  • РИА Новости

«На закупку лекарственных препаратов для лечения пациентов с COVID-19 из городского бюджета дополнительно направят 1,6 млрд рублей. Соответствующее постановление подписал Сергей Собянин», — сообщили в пресс-службе мэра.

Закупленные в рамках данного решения препараты предназначены для коронавирусных стационаров, а также для бесплатной выдачи пациентам, проходящим домашнее лечение.

7 декабря Собянин заявил, что вся система здравоохранения столицы готова к масштабной вакцинации.

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