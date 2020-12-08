Волонтёры рассказали о работе по борьбе с COVID-19

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Волонтёр Анастасия Березовских из Ставропольского края, планирующая поступать в медицинский университет, рассказала о работе по борьбе с COVID-19.
Волонтёры рассказали о работе по борьбе с COVID-19
  • РИА Новости

«Большинство моих друзей поддерживают и тоже хотят быть волонтёрами, родители тоже положительно отреагировали на это», — цитирует добровольца НТВ.

Студент педиатрического факультета Александр Бабко из Краснодара стал волонтёром ещё в начале пандемии, развозил по домам продукты и лекарства. В настоящее время он работает в бригаде скорой помощи.

«Всё это находит отклик в сердцах людей. Когда ты видишь их благодарные глаза, это откликается и в твоём сердце тоже», — сказал он.

Ранее, как сообщало URA.RU, в Курганской области оценили итоги работы военных медиков.

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