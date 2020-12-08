Путин подписал закон об удалённой работе
- РИА Новости
Об этом говорится на интернет-портале правовой информации.
Документ даёт в Трудовом кодексе (ТК) определения понятий дистанционной (удалённой) работы, временной и комбинированной дистанционной работы.
Также документ предусматривает переработку норм дистанционной работы, а также разъясняет доступность их применения и возможность совмещения офисной и удалённой работы.
2 декабря Совет Федерации одобрил закон об удалённой работе.
Его вступление в силу ожидается с 1 января 2021 года.