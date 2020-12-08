Путин подписал закон об удалённой работе

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Президент России Владимир Путин подписал закон об удалённой работе.
Путин подписал закон об удалённой работе
  • РИА Новости

Об этом говорится на интернет-портале правовой информации.

Документ даёт в Трудовом кодексе (ТК) определения понятий дистанционной (удалённой) работы, временной и комбинированной дистанционной работы.

Также документ предусматривает переработку норм дистанционной работы, а также разъясняет доступность их применения и возможность совмещения офисной и удалённой работы.

2 декабря Совет Федерации одобрил закон об удалённой работе.

Его вступление в силу ожидается с 1 января 2021 года.

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