Президент России Владимир Путин подписал закон об удалённой работе.

Об этом говорится на интернет-портале правовой информации.

Документ даёт в Трудовом кодексе (ТК) определения понятий дистанционной (удалённой) работы, временной и комбинированной дистанционной работы.

Также документ предусматривает переработку норм дистанционной работы, а также разъясняет доступность их применения и возможность совмещения офисной и удалённой работы.

2 декабря Совет Федерации одобрил закон об удалённой работе.

Его вступление в силу ожидается с 1 января 2021 года.