Адвокат блогера назвал причину смерти девушки во время стрима

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Адвокат Евгений Кулагин, представляющий интересы блогера Станислава Решетникова, известного как Reeflay, назвал причину смерти девушки во время стрима его клиента.
Адвокат блогера назвал причину смерти девушки во время стрима
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По словам юриста, девушка скончалась от кровоизлияния в мозг.

«Его действия не повлекли её смерть. Чтобы нанести такой удар, должны быть ещё какие-то сочетанные травмы. Допустим, череп бы ей проломил... Очевидно, что она умерла от самопроизвольного кровоизлияния в мозг», — цитирует юриста телеканал «360».

Адвокат добавил, что его подзащитный «дал честные последовательные показания», а также отметил, что блогер раскаивается «с моральной точки зрения» и сожалеет о случившемся.

Вместе с этим телеканал уточняет, что в СК опровергают слова адвоката о наличии в деле справки от экспертов, в которой сказано, что причина смерти девушки — кровоизлияние в мозг. Экспертиза всё ещё продолжается.

Также следователи отмечают, что во время допросов блогер признался, что наносил девушке удары.

4 декабря Раменский городской суд в Московской области арестовал на два месяца блогера по делу о смерти девушки во время его стрима.

По данным СК, Решетников мог избивать потерпевшую в ходе прямых эфиров.

Подробнее по теме — в материале RT.

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