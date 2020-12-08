Адвокат блогера назвал причину смерти девушки во время стрима

Адвокат Евгений Кулагин, представляющий интересы блогера Станислава Решетникова, известного как Reeflay, назвал причину смерти девушки во время стрима его клиента.

По словам юриста, девушка скончалась от кровоизлияния в мозг.

«Его действия не повлекли её смерть. Чтобы нанести такой удар, должны быть ещё какие-то сочетанные травмы. Допустим, череп бы ей проломил... Очевидно, что она умерла от самопроизвольного кровоизлияния в мозг», — цитирует юриста телеканал «360».

Адвокат добавил, что его подзащитный «дал честные последовательные показания», а также отметил, что блогер раскаивается «с моральной точки зрения» и сожалеет о случившемся.

Вместе с этим телеканал уточняет, что в СК опровергают слова адвоката о наличии в деле справки от экспертов, в которой сказано, что причина смерти девушки — кровоизлияние в мозг. Экспертиза всё ещё продолжается.

Также следователи отмечают, что во время допросов блогер признался, что наносил девушке удары.

4 декабря Раменский городской суд в Московской области арестовал на два месяца блогера по делу о смерти девушки во время его стрима.

По данным СК, Решетников мог избивать потерпевшую в ходе прямых эфиров.

Подробнее по теме — в материале RT.