Психолог оценила вред от длинных новогодних каникул

Короткая ссылка
Психолог Марианна Абравитова высказала мнение, что в новогодние выходные в январе люди вынуждены искать себе занятия, что зачастую приводит к отравлению алкоголем и травмам.
Психолог оценила вред от длинных новогодних каникул
  • Reuters

Об этом Марианна Абравитова заявила в беседе с ФАН.

«Это не отдых, а пауза, в которой люди вынуждены чем-то себя занимать. К сожалению, часто они находят не самые лучше занятия», — сказала она.

По её словам, у многих людей отсутствует культура отдыха, что может привести к чрезмерному употреблению спиртного от безделья.

Кроме того, психолог сообщила, что лучше всего сократить продолжительность новогодних выходных до пяти дней. По её словам, этого времени абсолютно достаточно для полноценного отдыха.

Ранее экс-министр труда Российской Федерации, зампред комитета Госдумы России по экономической политике Сергей Калашников в беседе с URA.RU высказал мнение о необходимости сокращения новогодних каникул в стране каждый год на один-два дня.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить