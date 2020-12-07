Психолог оценила вред от длинных новогодних каникул

Психолог Марианна Абравитова высказала мнение, что в новогодние выходные в январе люди вынуждены искать себе занятия, что зачастую приводит к отравлению алкоголем и травмам.

Об этом Марианна Абравитова заявила в беседе с ФАН.

«Это не отдых, а пауза, в которой люди вынуждены чем-то себя занимать. К сожалению, часто они находят не самые лучше занятия», — сказала она.

По её словам, у многих людей отсутствует культура отдыха, что может привести к чрезмерному употреблению спиртного от безделья.

Кроме того, психолог сообщила, что лучше всего сократить продолжительность новогодних выходных до пяти дней. По её словам, этого времени абсолютно достаточно для полноценного отдыха.

Ранее экс-министр труда Российской Федерации, зампред комитета Госдумы России по экономической политике Сергей Калашников в беседе с URA.RU высказал мнение о необходимости сокращения новогодних каникул в стране каждый год на один-два дня.