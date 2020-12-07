В Свердловской области прокомментировали ситуацию с COVID-19

За сутки в Свердловской области выявили 387 случаев COVID-19, сообщили в региональном оперативном штабе.

Об этом информирует tagilcity.ru.

Больше всего заболевших за последние 24 часа — в Екатеринбурге (203 случая).

С начала пандемии зарегистрировано более 49 тыс. заболевших.

Из медучреждений выписаны 388 пациентов, всего выздоровевших — 41 258.

Также стало известно, что во Владимирской области выявили 151 заболевшего, передаёт tv-mig.ru со ссылкой на региональную администрацию. В общей сложности на территории региона зарегистрировано 14 250 случаев COVID-19.

Выздоровели 12 622 пациента, в том числе 149 — за последние сутки.

Ранее сообщалось, что в Челябинской области оценили ситуацию с коронавирусом.