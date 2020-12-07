В Свердловской области прокомментировали ситуацию с COVID-19
- Reuters
Об этом информирует tagilcity.ru.
Больше всего заболевших за последние 24 часа — в Екатеринбурге (203 случая).
С начала пандемии зарегистрировано более 49 тыс. заболевших.
Из медучреждений выписаны 388 пациентов, всего выздоровевших — 41 258.
Также стало известно, что во Владимирской области выявили 151 заболевшего, передаёт tv-mig.ru со ссылкой на региональную администрацию. В общей сложности на территории региона зарегистрировано 14 250 случаев COVID-19.
Выздоровели 12 622 пациента, в том числе 149 — за последние сутки.
Ранее сообщалось, что в Челябинской области оценили ситуацию с коронавирусом.