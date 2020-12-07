В Челябинской области оценили ситуацию с коронавирусом

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В Челябинской области, по данным на понедельник, 7 декабря, зафиксировано 300 случаев коронавируса за сутки. Накануне было 302, днём ранее — 303. При этом выросло число инфицированных школьников.
В Челябинской области оценили ситуацию с коронавирусом
  • Reuters

Об этом порталу URA.RU сообщили в региональном оперативном штабе.

За минувшие сутки у восьми учащихся выявлен коронавирус. На данный момент это рекордный показатель.

Также в регионе фиксируют увеличение числа летальных исходов.

«С начала пандемии произошло 28 752 случая заражения, сейчас лечение проходят 9624 южноуральца. Умерли 13 человек в возрасте от 51 года до 80 лет. Для восьми из них COVID-19 стал непосредственной причиной смерти», — уточнили в оперштабе.

Выздоровели за сутки 100 человек, с начала пандемии — 18 119 жителей области.

Ранее вирусолог Михаил Щелканов в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с пандемией в России.

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