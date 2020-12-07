В Совфеде прокомментировали позицию Онищенко по новогодним выходным

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова прокомментировала в беседе с RT заявление академика РАН, депутата Госдумы Геннадия Онищенко, в котором он раскритиковал долгие новогодние выходные.

Бибикова отметила, что во всём мире есть каникулы, связанные с празднованием Рождества и Нового года.

По её мнению, такие выходные должны быть.

«Я считаю, что недельные каникулы — это вполне приемлемый вариант», — пояснила парламентарий.

Сенатор отметила, что такие праздники — «своего рода передышка» для людей.

«Есть возможность и отдохнуть, и вздохнуть. И с детьми, c внуками побыть, тем более что в это время у детей каникулы в школах, поэтому мне кажется, неплохо, что эти каникулы есть», — заключила она.

Ранее Онищенко заявил, что желательно отказаться от длинных новогодних выходных.

Он также подчеркнул, что в это время часто поступают люди с отравлениями от передозировки алкоголя или суррогатов и с травмами «в пьяном виде».