В Совфеде прокомментировали позицию Онищенко по новогодним выходным
- РИА Новости
Бибикова отметила, что во всём мире есть каникулы, связанные с празднованием Рождества и Нового года.
По её мнению, такие выходные должны быть.
«Я считаю, что недельные каникулы — это вполне приемлемый вариант», — пояснила парламентарий.
Сенатор отметила, что такие праздники — «своего рода передышка» для людей.
«Есть возможность и отдохнуть, и вздохнуть. И с детьми, c внуками побыть, тем более что в это время у детей каникулы в школах, поэтому мне кажется, неплохо, что эти каникулы есть», — заключила она.
Ранее Онищенко заявил, что желательно отказаться от длинных новогодних выходных.
Он также подчеркнул, что в это время часто поступают люди с отравлениями от передозировки алкоголя или суррогатов и с травмами «в пьяном виде».