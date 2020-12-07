В Госдуме оценили позицию Онищенко по новогодним выходным

Заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенёв прокомментировал RT заявление академика РАН, депутата Госдумы Геннадия Онищенко, в котором он раскритиковал длинные новогодние выходные.

«Я думаю, что в условиях пандемии, когда люди живут в постоянном стрессе, наверное, отдых с близкими — это то, что необходимо», — высказал мнение Гутенёв.

Депутат согласился с утверждением Онищенко о том, что риски, особенно в новогодние праздники возрастают, в том числе это связано и с бытовым травматизмом.

Но при этом парламентарий пояснил, что, по его мнению, надо «как можно реже менять устоявшиеся практики и традиции».

«И если мы привыкли, что существуют достаточно продолжительные новогодние праздники, в том числе когда школьники с родителями могут не фрагментарно, а постоянно, на несколько дней сверстать совместные планы отдохнуть, я, наверное, в большей степени это приветствую», — заключил он.

Ранее Онищенко заявил, что желательно отказаться от длинных новогодних выходных.