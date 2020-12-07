В Новосибирской области начнётся вакцинирование медиков от COVID-19
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«Мы в эти выходные получили 1 тысячу доз вакцины «Гам-КОВИД-вак» («Спутник V»), которой готовы с завтрашнего дня начать прививать медицинских работников», — цитирует РИА Новости главу облминздрава Константина Хальзова.
По его словам, ещё осенью было закуплено всё необходимое оборудование для хранения вакцины.
Он отметил, что уже подписан приказ о том, каким образом будет обеспечиваться вакцинирование как в Новосибирске, так и в Новосибирской области.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал в эфире телеканала «Россия 1», сколько людей в столице планируют вакцинировать от коронавирусной инфекции COVID-19.