Собянин высказался о запланированных масштабах вакцинации в Москве

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Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал в эфире телеканала «Россия 1», сколько людей в столице планируют вакцинировать от коронавирусной инфекции COVID-19.
Собянин высказался о запланированных масштабах вакцинации в Москве
  • Reuters

«Мы должны вакцинировать на всю перспективу 6—7 млн человек, и сразу такую машину не раскрутишь. Поэтому необходимо постепенно раскручивать, заходить, отрабатывать механизм и цифровой записи, и логистику движения холодовой цепи — доставку, хранение», — цитирует его РИА Новости.

5 декабря в Москве началась вакцинация от коронавируса.

3 декабря премьер-министр России Михаил Мишустин на встрече с производителями вакцин от коронавирусной инфекции призвал глав регионов в круглосуточном режиме контролировать все этапы вакцинации — от доставки и хранения до распределения населению.

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