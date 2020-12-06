Чубайс сделал выстрел из гаубицы Д30 в Петропавловской крепости

Анатолий Чубайс сообщил на своей странице в Facebook, что произвёл выстрел из гаубицы Д30 в Петропавловской крепости.

«В ознаменование начала новой миссии ровно в 12:00 совершил выстрел из гаубицы Д30 на Петропавловской крепости», — написал он.

При этом Чубайс добавил, что «вредного воздействия на климат и отрицательных экологических последствий нет».

Ранее российский лидер Владимир Путин подписал указ о назначении Чубайса на должность спецпредставителя президента России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития.

Позднее Чубайс прокомментировал своё назначение.

Официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик, в связи с этим назначением, заявил, что секретариат ООН с нетерпением ждёт сотрудничества с Чубайсом.