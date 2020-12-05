ООН прокомментировала назначение Чубайса спецпредставителем президента

Секретариат ООН с нетерпением ждёт сотрудничества с Анатолием Чубайсом, назначенным специальным представителем президента России по связям с международными организациями. Об этом сообщил официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

«Мы ждём с нетерпением взаимодействия с Анатолием Чубайсом в должности спецпредставителя президента России Владимира Путина по связям с международными организациями, — приводит ТАСС слова Дюжаррика.

Он подчеркнул, что Россия — ключевой партнёр ООН во всех сферах её работы, в том числе в области достижения целей устойчивого развития.

Ранее российский лидер Владимир Путин подписал указ о назначении Чубайса на новую должность.

В Кремле отметили, что он не будет госслужащим и не войдёт в штат сотрудников президентской администрации.