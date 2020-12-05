ООН прокомментировала назначение Чубайса спецпредставителем президента
- globallookpress.com
«Мы ждём с нетерпением взаимодействия с Анатолием Чубайсом в должности спецпредставителя президента России Владимира Путина по связям с международными организациями, — приводит ТАСС слова Дюжаррика.
Он подчеркнул, что Россия — ключевой партнёр ООН во всех сферах её работы, в том числе в области достижения целей устойчивого развития.
Ранее российский лидер Владимир Путин подписал указ о назначении Чубайса на новую должность.
В Кремле отметили, что он не будет госслужащим и не войдёт в штат сотрудников президентской администрации.