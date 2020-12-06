В Ростове-на-Дону локализовали пожар на рынке

Спасатели локализовали возгорание на площади 4 тыс. кв. м на рынке в Ростове-на-Дону, где произошёл пожар в павильоне с пиротехникой.

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Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу Главного управления МЧС России по Ростовской области. «В 13:24 мск — локализация по всем участкам (на площади. — RT) 4 тыс. кв. м», — заявил представитель главка. 6 декабря на рынке «Классик» в Ростове-на-Дону произошло возгорание. По данным МЧС, загорелся павильон с пиротехникой. Спасатели предварительно установили, что возгорание возникло из-за неисправности электропроводки. Прокуратура организовала проверку по факту происшествия.