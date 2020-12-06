В МЧС назвали предварительную причину пожара в Ростове-на-Дону
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Как указывает ТАСС, в МЧС по Ростовской области считают, что возгорание возникло из-за неисправности электропроводки.
«Предварительная причина — аварийный режим (работы. — RT) электропроводки», — сообщил представитель ведомства.
Ранее сообщалось, что на рынке «Классик» в Ростове-на-Дону произошло возгорание.
Позднее в МЧС уточнили, что загорелся павильон с пиротехникой. Прокуратура организовала проверку по факту происшествия.