В МЧС назвали предварительную причину пожара в Ростове-на-Дону

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В МЧС назвали предварительную причину пожара в павильоне с пиротехникой на рынке в Ростове-на-Дону.
В МЧС назвали предварительную причину пожара в Ростове-на-Дону
  • © Главное управление МЧС России по Ростовской области

Как указывает ТАСС, в МЧС по Ростовской области считают, что возгорание возникло из-за неисправности электропроводки.

«Предварительная причина — аварийный режим (работы. — RT) электропроводки», — сообщил представитель ведомства.

Ранее сообщалось, что на рынке «Классик» в Ростове-на-Дону произошло возгорание.

Позднее в МЧС уточнили, что загорелся павильон с пиротехникой. Прокуратура организовала проверку по факту происшествия.

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