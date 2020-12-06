Организована проверка из-за пожара на рынке в Ростове-на-Дону

Прокуратурой Ростовской области организована проверка из-за пожара на рынке «Классик» в Ростове-на-Дону.

Об этом говорится на сайте областной прокуратуры.

«Прокуратурой Ростовской области организована проверка исполнения требований противопожарной безопасности, осуществляется контроль за ходом ликвидации пожара», — говорится в заявлении.

В ходе надзорной проверки будет дана оценка действий уполномоченных органов. При выявлении нарушений закона будут приняты соответствующие меры реагирования.

Ранее сообщалось, что на рынке «Классик» в Ростове-на-Дону произошло возгорание.

Позднее в МЧС уточнили, что загорелся павильон с пиротехникой и площадь возгорания достигла 4 тыс. кв. м.