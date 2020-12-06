Организована проверка из-за пожара на рынке в Ростове-на-Дону
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Об этом говорится на сайте областной прокуратуры.
«Прокуратурой Ростовской области организована проверка исполнения требований противопожарной безопасности, осуществляется контроль за ходом ликвидации пожара», — говорится в заявлении.
В ходе надзорной проверки будет дана оценка действий уполномоченных органов. При выявлении нарушений закона будут приняты соответствующие меры реагирования.
Ранее сообщалось, что на рынке «Классик» в Ростове-на-Дону произошло возгорание.
Позднее в МЧС уточнили, что загорелся павильон с пиротехникой и площадь возгорания достигла 4 тыс. кв. м.