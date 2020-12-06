В МЧС уточнили данные по пожару на рынке в Ростове-на-Дону

В пресс-службе МЧС России уточнили, что на рынке «Классик» в Ростове-на-Дону загорелся павильон с пиротехникой и площадь возгорания к настоящему моменту значительно увеличилась.

© 61.mchs.gov.ru

«Площадь пожара на рынке увеличилась до 2,5 тыс. кв. м», — цитирует заявление ведомства ТАСС. Ранее сообщалось, что на рынке «Классик» в Ростове-на-Дону произошло возгорание.