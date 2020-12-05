Кабмин продлил выдачу бесплатных лекарств пациентам с коронавирусом
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- РИА Новости
«Правительство поддержало продление и обеспечение за счёт федерального бюджета на январь лекарственными препаратами, пока сохраняется напряжённость», — цитирует его РИА Новости.
Ранее сообщалось, что российские регионы получили средства на бесплатные лекарства для пациентов с COVID-19.
Президент России Владимир Путин поручил правительству выделить дополнительно из федерального бюджета регионам средства на приобретение лекарств для борьбы с COVID-19.
Также Inforeactor передавал, что губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов дал поручение обеспечить жителей города бесплатными лекарствами для лечения коронавирусной инфекции.