Кабмин продлил выдачу бесплатных лекарств пациентам с коронавирусом

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что правительство продлило на январь выдачу бесплатных лекарств пациентам, заболевшим коронавирусной инфекцией.

«Правительство поддержало продление и обеспечение за счёт федерального бюджета на январь лекарственными препаратами, пока сохраняется напряжённость», — цитирует его РИА Новости.

Ранее сообщалось, что российские регионы получили средства на бесплатные лекарства для пациентов с COVID-19.

Президент России Владимир Путин поручил правительству выделить дополнительно из федерального бюджета регионам средства на приобретение лекарств для борьбы с COVID-19.

Также Inforeactor передавал, что губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов дал поручение обеспечить жителей города бесплатными лекарствами для лечения коронавирусной инфекции.