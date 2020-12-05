Назван способ определения повторного заболевания COVID-19
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- АГН «Москва»
Он отметил, что для этого необходимо провести исследование геномов выделенных вирусов.
По его словам, если между первым и вторым штаммами есть выраженные различия в вирусных геномах, то можно подтвердить наличие повторного инфицирования, а не рецидива первичного заболевания COVID-19.
В ноябре министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что в стране зафиксированы повторные случаи заболевания коронавирусом.
Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что в России зарегистрированы случаи смерти пациентов с хроническими заболеваниями, вылечившихся после тяжёлого течения COVID-19.
Ранее бывший заведующий лабораторией центра «Вектор» вирусолог Александр Чепурнов заявил URA.RU, что иммунитет к коронавирусной инфекции может сохраняться до шести месяцев.