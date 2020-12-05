Назван способ определения повторного заболевания COVID-19

Ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев в беседе с «Российской газетой» рассказал, как определить повторное заболевание коронавирусной инфекцией COVID-19.

Он отметил, что для этого необходимо провести исследование геномов выделенных вирусов.

По его словам, если между первым и вторым штаммами есть выраженные различия в вирусных геномах, то можно подтвердить наличие повторного инфицирования, а не рецидива первичного заболевания COVID-19.

В ноябре министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что в стране зафиксированы повторные случаи заболевания коронавирусом.

Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что в России зарегистрированы случаи смерти пациентов с хроническими заболеваниями, вылечившихся после тяжёлого течения COVID-19.

Ранее бывший заведующий лабораторией центра «Вектор» вирусолог Александр Чепурнов заявил URA.RU, что иммунитет к коронавирусной инфекции может сохраняться до шести месяцев.