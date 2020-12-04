В Петербурге открыли ещё один КТ-центр для амбулаторных пациентов с COVID-19

В Московском районе Санкт-Петербурга открыли КТ-центр для помощи пациентам с подозрением на COVID-19 или с уже подтверждённым коронавирусом. Это десятое подобное учреждение в городе.

Reuters

Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на комздрав. Амбулаторный центр по диагностике новой коронавирусной инфекции работает на базе городского противотуберкулёзного диспансера. Специалисты будут делать КТ лёгких, ПЦР-тесты на COVID-19, пульсоксиметрию, ЭКГ, определять уровень глюкозы в крови. В случае необходимости пациента могут госпитализировать. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО прокомментировали ситуацию с коронавирусом.