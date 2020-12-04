Президент Национальной медицинской палаты, президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль прокомментировал ситуацию с вакцинацией.

В беседе с kp.ru он отметил, что проведена большая предварительная работа как по созданию самой вакцины, так и по её производству и сейчас имеются условия для практической вакцинации.

Как сказал Рошаль, «то, что вакцинации в жизни человечества были эффективны, доказала история медицины».

Он также выразил мнение, что люди, находящиеся в зоне риска, не останутся без внимания.

«Новый год — один из любимых праздников. И встречать его всё равно нужно. Конечно, при ограничении контактов, сохранении масочного режима. Я думаю, что коронавирус не должен нам испортить праздник. И мы встретим и проведём его с хорошим настроением», — добавил Рошаль.

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО прокомментировали ситуацию с коронавирусом.