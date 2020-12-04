Балтийский флот получил первую партию вакцин от коронавируса
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- РИА Новости
«В настоящее время вакцинацию уже проходят военные медики и гражданский персонал военного госпиталя, работающего с больными новой коронавирусной инфекцией многофункционального центра Минобороны России в Калининграде», — говорится в комментарии.
В дальнейшем прививку получат члены командования Балтийского флота, экипажи кораблей, готовящихся к выходу в дальний поход, и военнослужащие на боевом дежурстве.
Всего будет доставлено около 3 тыс. комплектов вакцины.
Ранее в Центральном и Восточном военных округах началась вакцинация личного состава от COVID-19.
Первая партия вакцин от коронавируса поступила в военные госпитали Южного военного округа, работающие с больными коронавирусом.