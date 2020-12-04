Балтийский флот получил первую партию вакцин от коронавируса

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В Балтийский флот поступила первая партия вакцин от коронавирусной инфекции COVID-19, сообщили в пресс-службе Минобороны России.
Балтийский флот получил первую партию вакцин от коронавируса
  • © Виталий Белоусов
  • РИА Новости

«В настоящее время вакцинацию уже проходят военные медики и гражданский персонал военного госпиталя, работающего с больными новой коронавирусной инфекцией многофункционального центра Минобороны России в Калининграде», — говорится в комментарии.

В дальнейшем прививку получат члены командования Балтийского флота, экипажи кораблей, готовящихся к выходу в дальний поход, и военнослужащие на боевом дежурстве.

Всего будет доставлено около 3 тыс. комплектов вакцины.

Ранее в Центральном и Восточном военных округах началась вакцинация личного состава от COVID-19.

Первая партия вакцин от коронавируса поступила в военные госпитали Южного военного округа, работающие с больными коронавирусом.

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