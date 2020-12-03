В Восточном военном округе началась вакцинация военнослужащих от COVID-19

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В Восточном военном округе стартовала вакцинация военнослужащих от коронавирусной инфекции COVID-19.
В Восточном военном округе началась вакцинация военнослужащих от COVID-19
  • Reuters

«Сегодня в ВВО началась вакцинация военнослужащих от коронавирусной инфекции. Первая партия вакцины была доставлена в Хабаровск самолётом военно-транспортной авиации ВВО в специальных термо-контейнерах», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы военного округа.

Уточняется, что в первую очередь прививку от COVID-19 получат медицинские сотрудники, которые работают в военных медицинских учреждениях с больными коронавирусной инфекцией.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу рассказал о начале массовой вакцинации от COVID-19 в Вооружённых силах.

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