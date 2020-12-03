В Восточном военном округе началась вакцинация военнослужащих от COVID-19
- Reuters
«Сегодня в ВВО началась вакцинация военнослужащих от коронавирусной инфекции. Первая партия вакцины была доставлена в Хабаровск самолётом военно-транспортной авиации ВВО в специальных термо-контейнерах», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы военного округа.
Уточняется, что в первую очередь прививку от COVID-19 получат медицинские сотрудники, которые работают в военных медицинских учреждениях с больными коронавирусной инфекцией.
Ранее министр обороны России Сергей Шойгу рассказал о начале массовой вакцинации от COVID-19 в Вооружённых силах.