В ЦВО началась вакцинация от коронавируса личного состава

В Центральный военный округ (ЦВО) поступила первая партия вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19, начата вакцинация личного состава.

«В первую очередь вакцинации подлежат военные медицинские работники, которые непосредственно принимают участие в диагностике и лечении больных коронавирусной инфекцией, военнослужащие, несущие боевое дежурство, командный состав и дежурные силы соединений и воинских частей», — приводит сообщение ЦВО РИА Новости.

Первую партию поступившей вакцины получат работающие в военном госпитале, принимающем пациентов с коронавирусом.

27 ноября в Вооружённых силах России началась массовая вакцинация от COVID-19.