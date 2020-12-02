В ЦВО началась вакцинация от коронавируса личного состава

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В Центральный военный округ (ЦВО) поступила первая партия вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19, начата вакцинация личного состава.
В ЦВО началась вакцинация от коронавируса личного состава
  • © REUTERS/Tatyana Makeyeva

«В первую очередь вакцинации подлежат военные медицинские работники, которые непосредственно принимают участие в диагностике и лечении больных коронавирусной инфекцией, военнослужащие, несущие боевое дежурство, командный состав и дежурные силы соединений и воинских частей», — приводит сообщение ЦВО РИА Новости.

Первую партию поступившей вакцины получат работающие в военном госпитале, принимающем пациентов с коронавирусом.

27 ноября в Вооружённых силах России началась массовая вакцинация от COVID-19.

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