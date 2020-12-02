В ЦВО началась вакцинация от коронавируса личного состава
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«В первую очередь вакцинации подлежат военные медицинские работники, которые непосредственно принимают участие в диагностике и лечении больных коронавирусной инфекцией, военнослужащие, несущие боевое дежурство, командный состав и дежурные силы соединений и воинских частей», — приводит сообщение ЦВО РИА Новости.
Первую партию поступившей вакцины получат работающие в военном госпитале, принимающем пациентов с коронавирусом.
27 ноября в Вооружённых силах России началась массовая вакцинация от COVID-19.