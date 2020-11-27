Шойгу рассказал о ситуации с коронавирусом в ВС России

Короткая ссылка
Глава Минобороны Сергей Шойгу рассказал о ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19 в Вооружённых силах России.
Шойгу рассказал о ситуации с коронавирусом в ВС России
  • @mod_russia
  • Twitter

Он сообщил, что «санитарно-эпидемиологическая ситуация в вооружённых силах полностью контролируется».

«За последние две недели сформировалась устойчивая тенденция к снижению числа инфицированных военнослужащих по отношению к количеству выздоровевших», — цитирует ТАСС Шойгу.

Также он сообщил, что массовая вакцинация от COVID-19 началась в ВС России. 

Согласно данным оперштаба на 27 ноября, в России в течение суток выявили 27 543 заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19. Общее число подтверждённых случаев с начала эпидемии в стране достигло 2 215 533. 

Депутат Госдумы III—V созывов доктор медицинских наук, профессор, академик РАН, заслуженный деятель науки России Сергей Колесников в беседе с ФАН напомнил об особенностях коронавируса.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить