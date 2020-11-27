Шойгу рассказал о ситуации с коронавирусом в ВС России

Глава Минобороны Сергей Шойгу рассказал о ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19 в Вооружённых силах России.

Он сообщил, что «санитарно-эпидемиологическая ситуация в вооружённых силах полностью контролируется».

«За последние две недели сформировалась устойчивая тенденция к снижению числа инфицированных военнослужащих по отношению к количеству выздоровевших», — цитирует ТАСС Шойгу.

Также он сообщил, что массовая вакцинация от COVID-19 началась в ВС России.

Согласно данным оперштаба на 27 ноября, в России в течение суток выявили 27 543 заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19. Общее число подтверждённых случаев с начала эпидемии в стране достигло 2 215 533.

Депутат Госдумы III—V созывов доктор медицинских наук, профессор, академик РАН, заслуженный деятель науки России Сергей Колесников в беседе с ФАН напомнил об особенностях коронавируса.