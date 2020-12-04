В Тюменской области продлили режим ограничительных мер

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В Тюменской области продлили до 15 января режим ограничительных мер.
В Тюменской области продлили режим ограничительных мер
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Об этом сообщает «Вслух.ру». Соответствующее решение приняли на заседании регионального оперативного штаба.

До окончания второй четверти учебного года в школах Тюмени, Тобольска, Ишима, Ялуторовска, Заводоуковска и Тюменского муниципального района продлили дистанционное обучение для 6—10-х классов. Ученики 11-х классов с 7 декабря продолжат заниматься в стандартном режиме.

В регионе продолжает действовать обязательный масочный режим в местах массового скопления людей и в общественном транспорте. Также продолжается обязательный режим самоизоляции для граждан старше 65 лет и граждан с хроническими заболеваниями.

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО прокомментировали ситуацию с коронавирусом.

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