Путин предложил создать морально-нравственный кодекс для сферы ИИ
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- РИА Новости
Об этом он сказал на международной онлайн-конференции по искусственному интеллекту AI Journey.
«Кроме различных административных, законодательных ограничений, мне кажется, нужно подумать о том, чтобы выработать внутренний для среды морально-нравственный кодекс работы», — сказал Путин.
По словам президента, во многих средах такой кодекс действует более эффективно, чем написанное право.
Ранее президент рассказал, что в ближайшие десятилетия в России предстоит провести цифровую трансформацию.
Также Путин ответил на вопрос виртуального ассистента Сбера Афины о том, сможет ли искусственный интеллект заменить главу государства.
RT вёл прямую трансляцию.