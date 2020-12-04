Путин предложил создать морально-нравственный кодекс для сферы ИИ

Президент России Владимир Путин заявил, что для сферы искусственного интеллекта (ИИ) необходимо выработать морально-нравственный кодекс, помимо законодательных и административных ограничений.

Об этом он сказал на международной онлайн-конференции по искусственному интеллекту AI Journey.

«Кроме различных административных, законодательных ограничений, мне кажется, нужно подумать о том, чтобы выработать внутренний для среды морально-нравственный кодекс работы», — сказал Путин.

По словам президента, во многих средах такой кодекс действует более эффективно, чем написанное право.

Ранее президент рассказал, что в ближайшие десятилетия в России предстоит провести цифровую трансформацию.

Также Путин ответил на вопрос виртуального ассистента Сбера Афины о том, сможет ли искусственный интеллект заменить главу государства.

RT вёл прямую трансляцию.