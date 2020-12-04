В России создадут шесть крупных исследовательских центров в сфере IT
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Об этом он сказал в ходе пленарного заседания международной онлайн-конференции по искусственному интеллекту AI Journey.
«Мы планируем в ближайшее время на конкурсной основе создать шесть крупных исследовательских центров, которые будут работать в области IT-технологий», — рассказал он.
Также Путин поручил привлечь ведущие международные центры России к работе по совершенствованию преподавания математики и информатики в школах.
RT ведёт прямую трансляцию.