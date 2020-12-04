Под Воронежем начата проверка из-за смерти школьника после физкультуры
- РИА Новости
По информации следствия, 1 декабря подростка в бессознательном состоянии доставили в больницу города Острогожска.
По предварительным данным, ему стало плохо в школе во время урока физкультуры.
«Несмотря на своевременно проведённые медиками реанимационные мероприятия, спасти подростка не удалось», — отметили в СК.
Сотрудники ведомства провели осмотр на месте происшествия, опросили родителей мальчика, очевидцев, учителей и медработников и назначили судебно-медицинскую экспертизу.
При осмотре на теле ребёнка не было обнаружено видимых повреждений.
Ранее СК возбудил дело после смерти школьника на перемене в Архангельске.