Под Воронежем начата проверка из-за смерти школьника после физкультуры

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В Воронежской области начата проверка из-за смерти 15-летнего подростка после урока физкультуры, сообщили в региональном главке Следственного комитета России.
Под Воронежем начата проверка из-за смерти школьника после физкультуры
  • РИА Новости

По информации следствия, 1 декабря подростка в бессознательном состоянии доставили в больницу города Острогожска.

По предварительным данным, ему стало плохо в школе во время урока физкультуры.

«Несмотря на своевременно проведённые медиками реанимационные мероприятия, спасти подростка не удалось», — отметили в СК.

Сотрудники ведомства провели осмотр на месте происшествия, опросили родителей мальчика, очевидцев, учителей и медработников и назначили судебно-медицинскую экспертизу.

При осмотре на теле ребёнка не было обнаружено видимых повреждений.

Ранее СК возбудил дело после смерти школьника на перемене в Архангельске.

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