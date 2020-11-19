СК возбудил дело после смерти школьника на перемене в Архангельске

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Следственный комитет возбудил уголовное дело после того, как в Архангельске во время школьной перемены скончался учащийся.
СК возбудил дело после смерти школьника на перемене в Архангельске
  • РИА Новости

По предварительным данным, у школьника на перемене внезапно ухудшилось состояние и остановилось сердце.

«Проведённые реанимационные мероприятия положительных результатов не принесли», — подчеркнули в СК.

Следователи возбудили дело по ч. 2 ст. 109 УК «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей».

В марте в СУ СК России по Челябинской области организовали доследственную проверку по факту смерти девятиклассника на уроке физкультуры в Магнитогорске.

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