СК возбудил дело после смерти школьника на перемене в Архангельске
- РИА Новости
По предварительным данным, у школьника на перемене внезапно ухудшилось состояние и остановилось сердце.
«Проведённые реанимационные мероприятия положительных результатов не принесли», — подчеркнули в СК.
Следователи возбудили дело по ч. 2 ст. 109 УК «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей».
В марте в СУ СК России по Челябинской области организовали доследственную проверку по факту смерти девятиклассника на уроке физкультуры в Магнитогорске.