В Магнитогорске рассказали о проверке после смерти девятиклассника на уроке

В СУ СК России по Челябинской области организовали доследственную проверку по факту смерти девятиклассника на уроке физкультуры в Магнитогорске.

«Признаков, указывающих на криминальный характер смерти 17-летнего школьника, не обнаружено. По факту смерти организована доследственная проверка, по итогам будет принято процессуальное решение», — цитирует URA.RU пресс-службу следственного управления по региону.

Как сообщил источник в правоохранительных органах, школьник во время выполнения упражнения почувствовал себя плохо, потерял сознание и упал.

В администрации города подтвердили информацию о гибели девятиклассника.

Отмечается, что мальчик страдал хроническим заболеванием.

В 2019 году сообщалось о проверке по факту смерти школьника после урока физкультуры в Кургане.