В Магнитогорске рассказали о проверке после смерти девятиклассника на уроке
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«Признаков, указывающих на криминальный характер смерти 17-летнего школьника, не обнаружено. По факту смерти организована доследственная проверка, по итогам будет принято процессуальное решение», — цитирует URA.RU пресс-службу следственного управления по региону.
Как сообщил источник в правоохранительных органах, школьник во время выполнения упражнения почувствовал себя плохо, потерял сознание и упал.
В администрации города подтвердили информацию о гибели девятиклассника.
Отмечается, что мальчик страдал хроническим заболеванием.
В 2019 году сообщалось о проверке по факту смерти школьника после урока физкультуры в Кургане.