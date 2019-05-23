В Курганской области начали проверку по факту смерти школьника

В Курганской области организовали проверку по факту смерти школьника после урока физкультуры, сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу следственного управления СК России по региону.

«По предварительным данным, 13 мая текущего года в школе рабочего посёлка Варгаши во время урока по физической культуре юноше стало плохо и он упал», — заявили в ведомстве.

Впоследствии подростка доставили в местную больницу, где он скончался 18 мая.

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства случившегося. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее «Невские новости» передавали, что в Архангельске завели дело по факту смерти школьницы после занятий физкультурой.