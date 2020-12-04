В Ставропольском крае провели 930 тысяч тестов на COVID-19 с начала пандемии
- РИА Новости
Об этом сообщает pobeda26.ru.
«Ресурсы краевой медицины позволяют оказывать помощь заболевшим. Для пациентов с COVID-19 продолжают создаваться специализированные койки в лечебных учреждениях. К концу года в крае их будет насчитываться уже более 4 тыс.», — заявил губернатор Владимир Владимиров.
По его словам, помощь получают и те, кто лечится амбулаторно.
Глава региона также призвал население соблюдать меры профилактики.
Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО прокомментировали ситуацию с коечным фондом.