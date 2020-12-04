В Подмосковье прокомментировали работу пунктов по вакцинации от коронавируса

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В Московской области прокомментировали работу пунктов по вакцинации от коронавируса.
В Подмосковье прокомментировали работу пунктов по вакцинации от коронавируса
  • © РИА Новости / Алексей Даничев

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на данные регионального Минздрава.

«Всего на территории Московской области подготовлено 70 пунктов вакцинации в 46 городских округах: Балашиха, Бронницы, Видное (Ленинский), Волоколамск, Воскресенск, Дзержинский, Дмитров, Долгопрудный, Домодедово, Дубна, Егорьевск, Истра, Кашира, Клин, Коломна, Королёв, Красногорск, Лобня, Лотошино, Луховицы, Люберцы, Мытищи, Наро-Фоминск, Ногинск (Богородское), Одинцово, Озёры, Орехово-Зуево, Подольск, Протвино, Пушкино, Раменское, Реутов, Руза, Сергиев Посад, Серебряные Пруды, Серпухов, Солнечногорск, Ступино, Фрязино, Химки, Чехов, Шатура, Щёлково», — уточнили в ведомстве.

34 пункта открылись 3 декабря.

На данный момент уже привиты 1897 человек, из них 1262 медика, 213 государственных и муниципальных служащих, 201 учитель, девять сотрудников МФЦ.

Ранее инфекционист, вирусолог, доктор медицинских наук Николай Малышев в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с вакцинацией от COVID-19.

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