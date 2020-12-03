ЧФ провёл учения совместно с авиацией
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- РИА Новости
Об этом сообщает «ПолитЭксперт».
«Задействован весь корабельный состав Черноморского флота. В том числе фрегаты «Адмирал Макаров» и «Адмирал Григорович», сторожевой корабль «Пытливый», патрульный корабль «Дмитрий Рогачёв», малые ракетные корабли «Орехово-Зуево» и «Ингушетия», — заявили в пресс-службе ЧФ.
Манёвры состоялись в сопровождении авиации ПВО.
На следующем этапе учений экипажи кораблей должны будут решить боевые задачи в составе корабельных тактических групп.
Ранее «Взгляд» сообщал, что на Камчатке экипажи самолётов Ил-38 противолодочной эскадрильи войск и сил на северо-востоке России отработали выполнение задач в ближней зоне ответственности Тихоокеанского флота.