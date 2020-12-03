ЧФ провёл учения совместно с авиацией

Боевые корабли Черноморского флота вышли в море, чтобы отработать задачи в рамках учений.

Об этом сообщает «ПолитЭксперт».

«Задействован весь корабельный состав Черноморского флота. В том числе фрегаты «Адмирал Макаров» и «Адмирал Григорович», сторожевой корабль «Пытливый», патрульный корабль «Дмитрий Рогачёв», малые ракетные корабли «Орехово-Зуево» и «Ингушетия», — заявили в пресс-службе ЧФ.

Манёвры состоялись в сопровождении авиации ПВО.

На следующем этапе учений экипажи кораблей должны будут решить боевые задачи в составе корабельных тактических групп.

Ранее «Взгляд» сообщал, что на Камчатке экипажи самолётов Ил-38 противолодочной эскадрильи войск и сил на северо-востоке России отработали выполнение задач в ближней зоне ответственности Тихоокеанского флота.