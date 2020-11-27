Экипажи Ил-38 ТОФ провели учения на Камчатке

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На Камчатке экипажи самолётов Ил-38 противолодочной эскадрильи войск и сил на Северо-востоке России отработали выполнение задач в ближней зоне ответственности Тихоокеанского флота.
Экипажи Ил-38 ТОФ провели учения на Камчатке
  • РИА Новости

Об этом пишет «Взгляд» со ссылкой на сообщение Минобороны России.

«В ходе выполнения полётного задания группа самолётов в составе трёх Ил-38 над акваторией Тихого океана совершенствовала тактические приёмы группового поиска и слежения за подводными лодками условного противника с комплексным применением радиолокационных и гидроакустических средств», — говорится в сообщении.

Кроме того, лётчики противолодочной авиации оттачивали пилотирование в плотном строю и слётанность экипажей.

Ранее телеканал «Звезда» сообщал, что в Тульском соединении ВДВ провели работу по внедрению новых методик боевой подготовки с элементами тактической стрельбы.

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