В Совфеде началась вакцинация от коронавируса

В Совете Федерации началась организованная вакцинация от коронавирусной инфекции российскими препаратами «Спутник V» и «ЭпиВакКорона», сообщил председатель комитета по регламенту Вячеслав Тимченко.

«Вакцинация уже начата, есть возможность сделать прививку как «Спутника V», так и «ЭпиВакКороны», — цитирует его РИА Новости.

Тимченко рассказал, что желание получить вакцину изъявили 86 сенаторов.

Ранее президент России Владимир Путин поручил начать масштабную вакцинацию от COVID-19 на следующей неделе.

По словам главы Минздрава России Михаила Мурашко, к настоящему времени вакцину «Спутник V» получили более 100 тыс. человек из групп риска.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столице с 4 декабря откроется электронная запись на прививку от коронавирусной инфекции для сотрудников сферы образования и здравоохранения.

Прививку от коронавируса в Москве будут делать вакциной «Спутник V».