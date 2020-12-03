В Совфеде началась вакцинация от коронавируса
- © Максим Блинов
- РИА Новости
«Вакцинация уже начата, есть возможность сделать прививку как «Спутника V», так и «ЭпиВакКороны», — цитирует его РИА Новости.
Тимченко рассказал, что желание получить вакцину изъявили 86 сенаторов.
Ранее президент России Владимир Путин поручил начать масштабную вакцинацию от COVID-19 на следующей неделе.
По словам главы Минздрава России Михаила Мурашко, к настоящему времени вакцину «Спутник V» получили более 100 тыс. человек из групп риска.
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столице с 4 декабря откроется электронная запись на прививку от коронавирусной инфекции для сотрудников сферы образования и здравоохранения.
Прививку от коронавируса в Москве будут делать вакциной «Спутник V».