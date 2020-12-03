Прививку от коронавируса в Москве будут делать вакциной «Спутник V»
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- РИА Новости
Отмечается, что прививку от COVID-19 можно делать при отсутствии хронических заболеваний тем, кто не болел ОРВИ последние две недели, не делал прививки последние 30 дней.
Беременным и кормящим женщинам вакцинирование противопоказано.
Ранее сообщалось, что в Москве начиная с 4 декабря открывается электронная запись на прививку от коронавирусной инфекции для сотрудников сферы образования и здравоохранения.