Прививку от коронавируса в Москве будут делать вакциной «Спутник V»

Прививку от коронавируса в Москве будут делать российской вакциной «Спутник V», сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.

Отмечается, что прививку от COVID-19 можно делать при отсутствии хронических заболеваний тем, кто не болел ОРВИ последние две недели, не делал прививки последние 30 дней.

Беременным и кормящим женщинам вакцинирование противопоказано.

Ранее сообщалось, что в Москве начиная с 4 декабря открывается электронная запись на прививку от коронавирусной инфекции для сотрудников сферы образования и здравоохранения.