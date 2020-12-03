Власти Москвы не исключили снятия ограничений в середине 2021 года

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Основная часть ограничительных мер, введённых в Москве из-за ситуации с коронавирусом, может быть снята к середине 2021 года. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил заммэра города Владимир Ефимов.
Власти Москвы не исключили снятия ограничений в середине 2021 года
  • © Павел Бедняков
  • РИА Новости

«Рассчитываем, что к плановому динамичному восстановлению экономика перейдёт где-то к середине следующего года, когда, мы надеемся, удастся снять большинство действующих на сегодняшний момент ограничений», — сказал он.

По его словам, в целом экономика Москвы проявила себя «быстро трансформируемой» и адаптивной к новым реалиям, к новым условиям работы предприятий.

Кроме того, Ефимов сообщил, что власти не планируют вводить дополнительные ограничения в новогодние праздники в Москве. 

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин отмечал, что город принимал много неприятных решений для снижения заболеваемости коронавирусом, но эти меры дают результат.

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