Власти Москвы не исключили снятия ограничений в середине 2021 года
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- РИА Новости
«Рассчитываем, что к плановому динамичному восстановлению экономика перейдёт где-то к середине следующего года, когда, мы надеемся, удастся снять большинство действующих на сегодняшний момент ограничений», — сказал он.
По его словам, в целом экономика Москвы проявила себя «быстро трансформируемой» и адаптивной к новым реалиям, к новым условиям работы предприятий.
Кроме того, Ефимов сообщил, что власти не планируют вводить дополнительные ограничения в новогодние праздники в Москве.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин отмечал, что город принимал много неприятных решений для снижения заболеваемости коронавирусом, но эти меры дают результат.