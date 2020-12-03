В Москве не планируется дополнительных ограничений в новогодние дни

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Власти Москвы не планируют вводить дополнительные ограничения в новогодние праздники. Об этом заявил заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
В Москве не планируется дополнительных ограничений в новогодние дни
  • © РИА Новости / Сергей Пятаков

«На сегодняшний момент мы видим, что введённых ограничений достаточно, и такой вопрос мы сейчас не рассматриваем», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

Ефимов выразил надежду, что при соблюдении существующих мер не будет роста заболеваемости и заполняемости коечного фонда и «дополнительных ограничений вводить не придётся».

Ранее стало известно, что в Санкт-Петербурге ввели запрет на посещение музеев, театров и концертов с 30 декабря по 10 января. Кроме того, несколько дней в городе будут закрыты все кафе и рестораны.

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