В Москве не планируется дополнительных ограничений в новогодние дни

Власти Москвы не планируют вводить дополнительные ограничения в новогодние праздники. Об этом заявил заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«На сегодняшний момент мы видим, что введённых ограничений достаточно, и такой вопрос мы сейчас не рассматриваем», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

Ефимов выразил надежду, что при соблюдении существующих мер не будет роста заболеваемости и заполняемости коечного фонда и «дополнительных ограничений вводить не придётся».

Ранее стало известно, что в Санкт-Петербурге ввели запрет на посещение музеев, театров и концертов с 30 декабря по 10 января. Кроме того, несколько дней в городе будут закрыты все кафе и рестораны.