В Москве не планируется дополнительных ограничений в новогодние дни
- © РИА Новости / Сергей Пятаков
«На сегодняшний момент мы видим, что введённых ограничений достаточно, и такой вопрос мы сейчас не рассматриваем», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».
Ефимов выразил надежду, что при соблюдении существующих мер не будет роста заболеваемости и заполняемости коечного фонда и «дополнительных ограничений вводить не придётся».
Ранее стало известно, что в Санкт-Петербурге ввели запрет на посещение музеев, театров и концертов с 30 декабря по 10 января. Кроме того, несколько дней в городе будут закрыты все кафе и рестораны.