В Тамбовской области рассказали о работе горячей линии по COVID-19

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В Тамбовской области рассказали о работе горячей линии по вопросам о коронавирусе. Во всех поликлиниках и больницах, оказывающих первичную медико-санитарную помощь заболевшим COVID-19, организована работа кол-центров.
В Тамбовской области рассказали о работе горячей линии по COVID-19
  • Pixabay

Об этом сообщает «Тамбовский курьер».

Операторы принимают звонки по отдельным линиям для записи на приём к врачу, вызова врача на дом, дистанционного наблюдения пациентов с коронавирусом на дому.

Также есть отдельные горячие линии по COVID-19. В ноябре поступило 189 тыс. звонков.

«Чтобы сократить время дозвона пациентов на горячие линии, а также повысить качество работы телемедицинских кол-центров, задействованы 150 операторов. Управление здравоохранения Тамбовской области совместно с администрацией региона решает вопросы по привлечению дополнительного персонала в кол-центры, а также оснащению кол-центров дополнительным оборудованием», — заявила начальник управления здравоохранения региона Марина Лапочкина.

Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО прокомментировали ситуацию с коечным фондом.

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