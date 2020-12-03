В Тамбовской области рассказали о работе горячей линии по COVID-19

В Тамбовской области рассказали о работе горячей линии по вопросам о коронавирусе. Во всех поликлиниках и больницах, оказывающих первичную медико-санитарную помощь заболевшим COVID-19, организована работа кол-центров.

Об этом сообщает «Тамбовский курьер».

Операторы принимают звонки по отдельным линиям для записи на приём к врачу, вызова врача на дом, дистанционного наблюдения пациентов с коронавирусом на дому.

Также есть отдельные горячие линии по COVID-19. В ноябре поступило 189 тыс. звонков.

«Чтобы сократить время дозвона пациентов на горячие линии, а также повысить качество работы телемедицинских кол-центров, задействованы 150 операторов. Управление здравоохранения Тамбовской области совместно с администрацией региона решает вопросы по привлечению дополнительного персонала в кол-центры, а также оснащению кол-центров дополнительным оборудованием», — заявила начальник управления здравоохранения региона Марина Лапочкина.

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