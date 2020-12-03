В Челябинской области прокомментировали ситуацию с COVID-19

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За сутки в Челябинской области зафиксировали 303 случая COVID-19, заявили в региональном оперштабе.
В Челябинской области прокомментировали ситуацию с COVID-19
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU.

Всего выявлено 27 542 заболевших. На данный момент лечение в больницах проходит 9161 пациент.

Выздоровели за последние 24 часа 47 человек, с начала пандемии — 17 422.

Также стало известно, что во Владимирской области за сутки выявили 140 случаев коронавируса, передаёт tv-mig.ru со ссылкой на региональную администрацию. Всего на территории региона зафиксировали 13 656 заболевших.

Ранее сообщалось, что в ЯНАО прокомментировали ситуацию с коечным фондом.

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