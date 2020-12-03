В Челябинской области прокомментировали ситуацию с COVID-19
- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU.
Всего выявлено 27 542 заболевших. На данный момент лечение в больницах проходит 9161 пациент.
Выздоровели за последние 24 часа 47 человек, с начала пандемии — 17 422.
Также стало известно, что во Владимирской области за сутки выявили 140 случаев коронавируса, передаёт tv-mig.ru со ссылкой на региональную администрацию. Всего на территории региона зафиксировали 13 656 заболевших.
Ранее сообщалось, что в ЯНАО прокомментировали ситуацию с коечным фондом.