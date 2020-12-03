В Мосгордуме прокомментировали борьбу с коронавирусом в Москве
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- РИА Новости
«Наши результаты — одни из лучших в мире. Москва, как столица, как туристический и торговый центр, а также главный транспортный узел страны, через который ежедневно проходит большая часть всех авиационных и железнодорожных пассажирских потоков, первой в России приняла удар новой коронавирусной инфекции. Как только появилась угроза, мы тут же отреагировали: меры, принятые в Москве, принесли результат. Столица реагирует на ситуацию с COVID-19 как живой организм», — рассказал Шапошников в беседе с «Парламентской газетой».
Он заявил, что правительство Москвы с самого начала развития пандемии включилось в работу по недопущению негативных сценариев, сдерживанию распространения инфекции и сведению к минимуму летальных исходов.
Парламентарий отметил, что был открыт первый в стране оперштаб и информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом.
Ранее сообщалось, что в следующем году на вакцинацию от коронавируса из бюджета Москвы потратят почти 10 млрд рублей.