В Мосгордуме прокомментировали борьбу с коронавирусом в Москве

Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников прокомментировал принимаемые в Москве меры для борьбы с пандемией коронавирусной инфекции.

«Наши результаты — одни из лучших в мире. Москва, как столица, как туристический и торговый центр, а также главный транспортный узел страны, через который ежедневно проходит большая часть всех авиационных и железнодорожных пассажирских потоков, первой в России приняла удар новой коронавирусной инфекции. Как только появилась угроза, мы тут же отреагировали: меры, принятые в Москве, принесли результат. Столица реагирует на ситуацию с COVID-19 как живой организм», — рассказал Шапошников в беседе с «Парламентской газетой».

Он заявил, что правительство Москвы с самого начала развития пандемии включилось в работу по недопущению негативных сценариев, сдерживанию распространения инфекции и сведению к минимуму летальных исходов.

Парламентарий отметил, что был открыт первый в стране оперштаб и информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом.

Ранее сообщалось, что в следующем году на вакцинацию от коронавируса из бюджета Москвы потратят почти 10 млрд рублей.